2020-04-16T12:00:16+03:00
Общество

Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области

Людям стоит откататься от разведения костров
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Специалисты ГУ МЧС рекомендуют быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасностиСпециалисты ГУ МЧС рекомендуют быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Высокая пожароопасность сохранится на территории донского региона с 17 по 19 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно информации, речь идет о пятом классе пожароопасности сохранится местами в южных районах и в Приазовье в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

- Высокая пожароопасность 4 класса сохранится местами в центральных районах и в Неклиновском районе Ростовской области, - отметили в ведомстве.

Специалисты ГУ МЧС рекомендуют быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности, в том числе не следует жечь мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области 18-летний парень снял с чужой карты 200 тысяч рублей
В Ростовской области разыскивают подозреваемого в краже пилы
Донской бизнесмен Иван Саввиди приумножил свой капитал
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Батайск и заразила людей
В Ростовской области угонщик случайно утопил машину в озере
В Ростовской области на автозаправке злоумышленник стащил машинное масло и ароматизатор
Донские регоператоры призывают автомобилистов не блокировать проезд к контейнерным площадкам
В Ростовской области 10-летних девчонок подманивали пошлыми фото на телефоне
Педофила-рецидивиста осудят в Ростовской области
«Ростелеком» призывает клиентов взаимодействовать с компанией онлайн
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19
Чистая гавань: спасатели обработали донской аэропорт спец средствами
Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: зараженные COVID-19 оказались жителями 11 городов