Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области

16 Апр 2020 2020-04-16T12:00:16+03:00

Специалисты ГУ МЧС рекомендуют быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Высокая пожароопасность сохранится на территории донского региона с 17 по 19 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно информации, речь идет о пятом классе пожароопасности сохранится местами в южных районах и в Приазовье в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

- Высокая пожароопасность 4 класса сохранится местами в центральных районах и в Неклиновском районе Ростовской области, - отметили в ведомстве.

Специалисты ГУ МЧС рекомендуют быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила безопасности, в том числе не следует жечь мусор на своих садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU