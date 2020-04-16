2020-04-16T12:03:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Чистая гавань: спасатели обработали донской аэропорт спец средствами

Санитарные работы прошли в ходе борьбы с коронавирусом
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года. Фото: правительство РОКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 16 апреля 2020 года. Фото: правительство РО
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В Ростовской области в аэропорту "Платов" провели санитарную обработку в рамках борьбы с коронавирусом. Вооружившись дезинфицирующими средствами, надев защитные костюмы, специалисты МЧС "почистили" почти всю территории воздушной гавани. Об этом накануне сообщили в региональном правительстве.

15 апреля в донской аэропорт "Платов" пожаловали люди в оранжевой форме. Они начали распылять специальный раствор, содержащий в себе хлор, на все поверхности, к которым могут прикасаться люди. Обработали телетрап, зону ожидания и многие другие объекты. Кроме этого, специалисты почистили и офисные помещения.

Работа по дезинфекции общественных пространств будет продолжаться. Подобные мероприятия проходят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Тем временем, 16 апреля стало известно о новых случаях заражения COVID-19 в Ростовской области. Число выявленных случаев стало рекордным.

Специалисты обрабатывают территории аэропорта. Фото: правительство РО

Специалисты обрабатывают территории аэропорта. Фото: правительство РО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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