16 Апр 2020 2020-04-16T12:20:32+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики выявили в донском регионе восемь детей, зараженных COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Многие дети заразились коронавирусом от своих родителей или других родственников. Состояние мальчишек и девчонок удовлетворительное. Известно, что дети легче взрослых переносят COVID-19.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом. Сейчас на территории области COVID-19 болеют уже 145 человек. Новые положительные тесты на смертельно опасный вирус зарегистрированы у жителей самых разных городов. Большинство из них - 14 человек - в Батайске и еще 10 из Ростова. Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Целинском и Верхнедонском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU