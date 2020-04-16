2020-04-16T12:20:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19

Все заболевшие старше двух лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики выявили в донском регионе восемь детей, зараженных COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Многие дети заразились коронавирусом от своих родителей или других родственников. Состояние мальчишек и девчонок удовлетворительное. Известно, что дети легче взрослых переносят COVID-19.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом. Сейчас на территории области COVID-19 болеют уже 145 человек. Новые положительные тесты на смертельно опасный вирус зарегистрированы у жителей самых разных городов. Большинство из них - 14 человек - в Батайске и еще 10 из Ростова. Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Целинском и Верхнедонском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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