«Ростелеком» призывает клиентов взаимодействовать с компанией онлайн

16 Апр 2020 2020-04-16T12:48:24+03:00

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Сегодня только каждый пятый клиент «Ростелекома» из числа физических лиц в ЮФО и СКФО оплачивает услуги связи по дистанционным каналам. В компании напоминают, как важно оставаться дома и призывают использовать дистанционные каналы обслуживания. Например, оплатить услуги удаленно можно в Личном кабинете, на сайте компании в разделе «Оплата», при помощи различных банковских онлайн-сервисов и интернет-кошельков (например, «Сбербанк Онлайн»), портала госуслуг, а также позвонив по номеру 8 800 1000 800.

При этом часть офисов продаж компании в регионах ЮФО и СКФО продолжают работу в текущих условиях и готовы предоставить возможность оплатить услуги связи традиционным способом с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Чтобы получить консультацию, оставить заявку на новое подключение, задать вопросы по поводу начисления и качества предоставления услуг, можно также воспользоваться различными вариантами дистанционной связи со специалистами компании: через сайт, онлайн-чат в Личном кабинете или в мессенджере Viber, на официальных страницах в социальных сетях Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, а также по телефону 8 800 100 0 800.

В целях поддержки населения компания не будет приостанавливать доступ к своим услугам даже при отрицательном балансе, а также начислять пени за отсутствие платежей до 30 апреля 2020 года. Это коснется и авансовых абонентов, которым не отключили связь в апреле даже без предварительного внесения платежа. Тем не менее, «Ростелеком» обращает внимание клиентов, что данные меры не отменяют оплату задолженности и не прекращают дальнейшие начисления за услуги связи.

«В текущих условиях мы стремимся максимально обеспечить наших абонентов экосистемой удаленных сервисов и услуг, чтобы минимизировать необходимость покидать свой дом и подвергаться риску. Хочу напомнить, что всем клиентам при наличии технической возможности компания повысила скорость до 50 Мб/с без увеличения абонентской платы. Благодаря нашим сервисам можно учиться и смотреть хорошее кино, заниматься спортом онлайн, развивать новые навыки, познавать мир, не выходя из дома», — отметила директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг» Анна Роднова.

«Ростелеком» предоставил клиентам бесплатной доступ к наиболее востребованному контенту большинства своих сервисов. С 23 марта компания открыла доступ к онлайн-площадке дистанционного образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц. В видеосервисе Wink и интерактивном ТВ «Ростелекома» можно бесплатно смотреть пять телеканалов о культуре и искусстве — классическая музыка, концерты разных жанров, театральные постановки, экскурсии по лучшим музеям мира и России. Телеканалы доступны в разделе «Моя коллекция» для всех действующих подписчиков, а для новых клиентов — сразу после регистрации. Кроме того, на сервисе до конца апреля увеличена в два раза коллекция бесплатного контента. Совместно с «ЛитРес», крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России и странах СНГ национальный цифровой провайдер открыл для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги», которая насчитывает более 150 тысяч электронных книг.

Для пользователей домашнего телефона компания также пошла навстречу и установила бесплатную тарификацию на мобильные телефоны Теле2 и стационарные телефоны «Ростелекома» по местной, внутризоновой и междугородной связи, начиная с 51 минуты.