Педофила-рецидивиста осудят в Ростовской области
Следователи завершили расследование уголовного дела по поощрению в жителя Шахт в развратных и иных действиях сексуального характера.
Согласно материалам регионального Следкома, 33-летний дончанин знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет. Он покалывал им на мобильном телефоне фотографии мужских половых органов и предлагал вступить с ним в интимные отношения.
Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый отсидел 10 лет за изнасилование. Мужчина вышел из тюрьмы на свободу только в ноябре 2018 года.
В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU