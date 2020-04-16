2020-04-16T12:54:33+03:00
Общество

Педофила-рецидивиста осудят в Ростовской области

Мужчина пытался завязать интимные отношения с подростками
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободыЕсли вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи завершили расследование уголовного дела по поощрению в жителя Шахт в развратных и иных действиях сексуального характера.

Согласно материалам регионального Следкома, 33-летний дончанин знакомился с детьми в возрасте от 10 до 12 лет. Он покалывал им на мобильном телефоне фотографии мужских половых органов и предлагал вступить с ним в интимные отношения.

Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый отсидел 10 лет за изнасилование. Мужчина вышел из тюрьмы на свободу только в ноябре 2018 года.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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