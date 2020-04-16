2020-04-16T13:34:13+03:00
Происшествия

В Ростовской области 10-летних девчонок подманивали пошлыми фото на телефоне

Злоумышленника отправили под суд
ТАТЬЯНА ЛЫСЕНКО
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Когда извращенца задержали, выяснилось, что он уже был судим за изнасилование и насильственные действия.Когда извращенца задержали, выяснилось, что он уже был судим за изнасилование и насильственные действия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Шахтах ранее судимый 33-летний мужчина предстанет перед судом за сексуальное преступление: развращал маленьких девочек, показывая им на своем мобильном телефоне фотографии мужских половых органов.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, в апреле 2019 года мужчина знакомился с девочками лет 10-12-ти. И показывал им пошлые картинки на экране своего мобильника. После чего предлагал вступить с ним в половую связь.

И допредлагался - о его приставаниях стало известно взрослым.

Когда мужчину задержали, выяснилось, что он уже был судим за изнасилование и насильственные действия. И отбыл за это в колонии 10 лет. Освободился в ноябре 2018 года. И вскоре вновь принялся за старое.

Теперь ему предъявлено обвинение в развратных действиях и в «иных действиях сексуального характера». Уголовное дело направлено в суд, который и решит судьбу развратника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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