Донские регоператоры призывают автомобилистов не блокировать проезд к контейнерным площадкам

16 Апр 2020 2020-04-16T13:53:42+03:00

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В связи с нерабочим месяцем большая часть населения находится дома, и транспорт круглосуточно остаётся припаркованным во дворах многоэтажек.

ГК «Чистый город» и ООО «Экоцентр» призывают жителей Ростовской области не перекрывать автомобилями проезд к контейнерным площадкам.

- Несмотря на объявленный режим самоизоляции, коммунальные службы продолжают работу в штатном режиме. Срывов графиков вывоза отходов допускать нельзя, поэтому убедительная просьба к автовладельцам не блокировать контейнеры, оставлять проезд во двор для спецтехники и место для её маневра, - обращается к жителям Ростовской области генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

График мусоровозов расписан по минутам, на выгрузку контейнера в среднем отводится от трех до десяти минут. Но нередко водители вынуждены тратить время на то, чтобы осторожно, не зацепив автомобили, подъехать к контейнерной площадке.

Также много случаев, когда спецтранспорт из-за этой проблемы вынужден возвращаться по адресам несколько раз.

Как отмечают регоператоры, с такими проблемами сталкиваются сейчас во всех районах города и области.

Региональный оператор призывает автовладельцев проявлять сознательность, что позволит специалистам беспрепятственно наводить чистоту, обеспечивая тем самым санитарную безопасность городов и районов Ростовской области.

Напомним, загораживание контейнерных площадок транспортом – это нарушение правил благоустройства, за которое автовладельцам может грозить штраф.