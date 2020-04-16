2020-04-16T13:58:12+03:00
Общество

В Ростовской области на автозаправке злоумышленник стащил машинное масло и ароматизатор

Платить за товары мужчина не стал
Ольга ГОПАЛО
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Мужчину задержали.Мужчину задержали.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию Ростовской области позвонила сотрудница одной из автозаправочных станций Аксайского района. Она рассказала, что неизвестный мужчина стащил из магазина ароматизатор для автомобиля и канистру с машинным маслом со стеллажа. Однако на крики продавца вернуться и оплатить товар злоумышленник не отреагировал, сел в машину и укатил.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался 29-летний мужчина, который уже был судим за кражу.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Если дело дойдет до суда, а подозреваемого признают виновным, он может сесть на несколько лет. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до четырех лет лишения свободы. Кслову, похищенное у него изъяли. А сам он до решения суда будет находиться под подпиской о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU

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