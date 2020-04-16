В Ростовской области угонщик случайно утопил машину в озере

16 Апр 2020 2020-04-16T14:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области стражам порядка удалось задержать злоумышленника, которого подозревают в серии угонов. Так, один из них произошел в городе Шахты. У местного жителя пропала иномарка Chevrolet Lanos. Он припарковал ее у дома, но автомобиль исчез. Легковушку полицейским в буквальном смысле слова пришлось вылавливать из ближайшего озера.

Когда подозреваемого в совершении этого преступления задержали, он рассказал, что увидел, ключ в замке зажигания иномарки и, не долго думая, укатил на автомобиле. Однако не справился с управлением и машина свалилась в озеро. Сам горе-угонщик чуть не погиб, но ему удалось выплыть.

Но в знаки судьбы мужчина не поверил - на его счету, по данным полицейских, еще два угона и кража квадрацикла. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленник действовал всегда по одной и той же схеме: находил автомобили с ключом в замке зажигания и угонял их, чтобы покататься. В настоящее время в отношении него завели сразу несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU