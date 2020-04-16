16 Апр 2020 2020-04-16T14:47:46+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Батайск и заразила людей

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: специалисты зафиксировали за минувшие сутки наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Батайске. Как сообщили в пресс-центре штаба по борьбе с COVID-19, женщина не стала соблюдать требования самоизоляции.

За сутки положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию получили 41 человек. Врачи зарегистрировали 14 инфицированных COVID-19 в Батайске. Там за все время с начала пандемии зарегистрировали 21 случай заражения коронавирусом.

По предварительной информации, источником заражения стала женщина, которая приехала на семейное мероприятие из Москвы. Зараженная коронавирусом проигнорировала правила самоизоляции и активно посещала общественные места.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону уже зарегистрировано 145 случаев заражения COVID-19. Самое большое количество больных - в Ростове-на-Дону. Новые случаи опасной болезни стали фиксировать в разных районах Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU