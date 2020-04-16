В Ростовской области 18-летний парень снял с чужой карты 200 тысяч рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T16:15:41+03:00

Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Фото: Ольга КОСТИНА

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В полицию пришел взволнованный мужчина и рассказал, что с его карты были украдены деньги. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в хуторе Старая Станица Каменского района. По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого.

Предполагаемым воришкой оказался 18-летний хуторянин. Он признался полицейским, что был в гостях у родственника. А когда тот после застолья отправился спать, взял его банковскую карту. Он знал от нее пароль, поэтому снять все деньги не составило труда.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Но дело может закончиться и просто денежным штрафом. Цена вопроса - от ста тысяч рублей до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU