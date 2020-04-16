2020-04-16T16:15:41+03:00
Общество

В Ростовской области 18-летний парень снял с чужой карты 200 тысяч рублей

Родственник обратился в полицию
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

В полицию пришел взволнованный мужчина и рассказал, что с его карты были украдены деньги. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в хуторе Старая Станица Каменского района. По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого.

Предполагаемым воришкой оказался 18-летний хуторянин. Он признался полицейским, что был в гостях у родственника. А когда тот после застолья отправился спать, взял его банковскую карту. Он знал от нее пароль, поэтому снять все деньги не составило труда.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Но дело может закончиться и просто денежным штрафом. Цена вопроса - от ста тысяч рублей до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Малиновского устанавливают опоры для путепровода
В Новочеркасске на въездах на кладбища установили бетонные блоки
В Ростове выявили грубые нарушения на Центральном рынке
В Ростовской области резко увеличится уровень воды в реке Дон
На улицах Ростова стало больше людей, несмотря на режим самоизоляции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за выдачей льготных кредитов бизнесу
Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Новочеркасске
В Ростовской области приставы заставили раскошелиться отца-алиментщика
В Ростовской области 18-летний парень снял с чужой карты 200 тысяч рублей
В Ростовской области разыскивают подозреваемого в краже пилы
Донской бизнесмен Иван Саввиди приумножил свой капитал
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: заболевшая коронавирусом приехала из Москвы в Батайск и заразила людей
В Ростовской области угонщик случайно утопил машину в озере
В Ростовской области на автозаправке злоумышленник стащил машинное масло и ароматизатор
Донские регоператоры призывают автомобилистов не блокировать проезд к контейнерным площадкам
В Ростовской области 10-летних девчонок подманивали пошлыми фото на телефоне
Педофила-рецидивиста осудят в Ростовской области
«Ростелеком» призывает клиентов взаимодействовать с компанией онлайн
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: восемь детей в регионе за сутки заразились COVID-19
Чистая гавань: спасатели обработали донской аэропорт спец средствами
Высокая пожароопасность сохраняется в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 апреля 2020 года: зараженные COVID-19 оказались жителями 11 городов