2020-04-16T16:32:51+03:00
Общество

В Ростовской области приставы заставили раскошелиться отца-алиментщика

Тот не хотел добровольно расставаться с деньгами
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал своем ребенку 18,7 тысячи рублей.В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал своем ребенку 18,7 тысячи рублей.Фото: Светлана Макеева
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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попал мужчина, который задолжал своему ребенку 18,7 тысячи рублей. Инцидент произошел в Семикаракорском районе Дона. Речь шла об алиментах, которые мужчина никак не хотел выплачивать.

В итоге в отношении него было возбуждено исполнительное дело, но должник не торопился добровольно расставаться с деньгами. Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов России по Ростовской области, их сотрудники выяснили, что на имя отца-алиментщика открыт счет, на котором имеется достаточная для погашения долга сумма. Таким образом, задолженность по алиментам с должника была взыскана, а дело в отношении него закрыто.

Напомним, в Ростовской области 18-летний парень снял с чужой карты 200 тысяч рублей. О ЧП стало известно, когда его родственник обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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