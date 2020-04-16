Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Новочеркасске

16 Апр 2020 2020-04-16T16:32:41+03:00

Один из воителей не уступил дорогу

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В четверг, 16 апреля, пассажирский автобус попал в аварию. ДТП произошло в Новочеркасске на улице Гагарина.

По предварительной информации, 37-летний водитель общественного транспорта №53, поворачивая на развязке и не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент». Транспортные средства получили множественные механические повреждения.

- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Сейчас по факту произошедшей аварии сотрудниками УГИБДД проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU