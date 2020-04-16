2020-04-16T17:16:40+03:00
Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за выдачей льготных кредитов бизнесу

Глава Минэкономики рассказал о том, как лично позванивал представителей банков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Правительство РФ government.ruПремьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Правительство РФ government.ru
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В четверг, 16 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников попытался получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит, преставившись бизнесменом. Задумка руководителя провалилась из-за отказов.

Как ранее сообщала "Комсомолка", правительство и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат. Сумма займа определяется по числу занятых и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем вырастет до четырех процентов. Однако банки отказываются выдавать предпринимателям льготные кредиты из-за того, что не хотят терять прибыль.

Сейчас в программе выдачи льготных кредитов участвуют 5 банков, а в ближайшее время еще 25 банков смогут выдавать такие кредиты.

По словам главы Минэкономразвития, число выданных кредитов за минувшие сутки удвоилось, но этого недостаточно. Многие руководители банков посчитали беспроцентные кредиты для бизнеса убыточными для себя из-за административных расходов.

- Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! - возмутился во время заседания премьер Михаил Мишустин.

На что глава Минэкономразвития Максим Решетников ответил, что лично занимался мониторингом данного вопроса.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии три линии банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство что-то там не приняло, то «звоните позже, в мае кредит выдадим». Разговор с руководством этих банков проведен, коллеги изменили свою позицию. У банков своя бюрократия и иерархия, и она более неповоротлива, чем в других сферах, - цитирует kp.ru Максима Решетникова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сейчас на рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиардов рублей. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей.

Компании малого бизнеса имеют возможность получить прямые выплаты от государства. Их размер равен 12130 на каждого сотрудника организации. Помощь получат предприятия, работающие в отраслях, которые больше остальные пострадали от пандемии коронавируса. К числу таких предприятий относится и общепит, сфера услуг, развлечений, гостеприимства, кинотеатры, а также магазины непродовольственных товаров.

Стоит отметить, что компания получит такой грант только в том случае, если оставить на работе не менее 90% своих сотрудников. В правительстве хотят не допустить рост безработицы. Первые денежные выплаты стартуют уже 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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