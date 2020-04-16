На улицах Ростова стало больше людей, несмотря на режим самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T17:53:21+03:00

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Многие жители Ростова-на-Дону не соблюдаю режим самоизоляции. Такой вывод можно сделать из данных, которые приводят "Яндекс карты" по индексу самоизоляции. Так на 17:00 16 апреля в донской столице этот показатель равняется 2,7 балла, что считается далеко не самой лучшей оценкой. Но такая ситуация была не всегда.

Что все таки значат эти цифры? Показатели варьируются от 0 до 5 баллов. Чем выше значение, тем лучше. К примеру, 1 балл значит, что на улицах города очень много людей, а 4 балла - наоборот, практически никого нет.

Интересно, но первую неделю, после объявления режима самоизоляции, ростовчане подходили к ограничениям более ответственно. С 30 марта по 5 апреля средней уровень самоизоляции держался на отметке в 3,7 балла. А уже с 6 апреля пошел на спад. На улицах стало появляться все больше людей и донская столица в среднем показывала от 2,8 до 3 баллов. В настоящее время этот индекс вообще "просел".

Если посмотреть на карту Ростовской области, то можно увидеть, где люди, действительно сидят дома, а где нет. В Таганроге индекс самоизоляции на 17:00 равняется 3 баллам. Это довольно средней показатель для небольшого города с немногочисленным населением. Конечно, если сравнивать с Ростовом с его 2,7 баллами, ситуация в приморском городке лучше.

Пройдемся по нашей статистике. Сегодня самый высокий показатель в Ейске. Там сервис показывает 3,4 балла "самоизоляции", что можно представить, как пустые и безлюдные улицы. Худший результат в Азове, где значение остановилось на уровне 2,6 баллов.

Карта, где можно посмотреть индекс самоизоляции. Фото: Яндекс карты.

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ИСТОЧНИК KP.RU