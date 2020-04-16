2020-04-16T17:54:01+03:00
Общество

В Ростовской области резко увеличится уровень воды в реке Дон

Изменения вызваны сильным ветром
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На устьевом участке реки Дон прогнозируется ветровой нагонНа устьевом участке реки Дон прогнозируется ветровой нагонФото: Михаил ФРОЛОВ
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В донском регионе синоптики спрогнозировали резкий ветровой нагон воды. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, изменения вызваны сильным штормовым ветром.

Так, в во второй половине дня в четверг, 16 апреля, на устьевом участке реки Дон ожидается ветровой нагон. Показатели уровня воды дойдут до 10-30 сантиметров. А в ночь с 16 на 17 апреля в районе города Азова вода поднимется до неблагоприятных отметок, в дневной период показатели увеличатся до 30-50 сантиметров. Но уже к вечеру пятницы, 17 апреля, начнется медленный спад и ситуация стабилизируется.

Спасатели рекомендуют людям в это время избегать посещения прибережных территорий, отказавшись от прогулов вблизи водоемов. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 112 с мобильного телефона, а при использовании стационарного аппарата набирать - 101 и 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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