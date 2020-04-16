В Ростове выявили грубые нарушения на Центральном рынке

16 Апр 2020 2020-04-16T18:56:10+03:00

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В донской столице на Центральном рынке обнаружили серьезные нарушения.

В ходе проверки там нашли несколько точек по продаже овощей, которые работали незаконно. Рейд проводился сотрудниками администрации, они побывали на «Квадро», «Шайбе», «Александровском рынке», «Нахичеванском базаре», «Центральном рынке». Проверяющие следили за соблюдением требований, установленных в период действия ограничений.

- Во время проверок обнаружили нарушения, по фактам которых составили протоколы. На Центральном рынке выявили нарушения правил поведения при чрезвычайной ситуации, - сообщили в пресс-центре администрации Ростова-на-Дону.

Проверяющие выявили 17 точек по продаже плодоовощной продукции, которые работали незаконно. Заместитель главы администрации Юрий Овчинников отметил, что нет задачи полностью закрыть рынки, главная цель проверок - уберечь работников и покупателей от распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU