В Новочеркасске на въездах на кладбища установили бетонные блоки

16 Апр 2020 2020-04-16T19:22:18+03:00

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В Новочеркасске местные власти перегородили въезды на кладбища бетонными блоками.

Это сделано для того, чтобы с 15 по 30 апреля горожане уж точно не могли попасть на погост. Причиной для закрытия кладбищ стала угроза распространения коронавируса.

- Исключение сделано только для организации погребения. Но на похоронах могут присутствовать только близкие родственники умерших - родители, дети, братья и сестры, а также супруги, - сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска.

Власти предупредили, что по истечении срока запрет на посещение кладбищ может быть продлен, если обстановка в регионе не улучшится.

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В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища.

Вход в храмы и церкви тоже ограничат.

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ИСТОЧНИК KP.RU