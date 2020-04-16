2020-04-16T19:58:09+03:00
Общество

На Малиновского устанавливают опоры для путепровода

Работы ведутся с двух сторон одновременно
Виктория Никитина
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В Ростове устанавливают опоры путепровода на Малиновского. Фото: администрация Ростова-на-ДонуВ Ростове устанавливают опоры путепровода на Малиновского. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростове на улице Малиновского начали устанавливать опоры для путепровода.

Всего там поставят пять опор, а сейчас проводят армирование ростверка опоры №1. И уже, начали устройство ростверка опоры №2 и возведение стойки опоры №4. Рабочие ведут установку одновременно с двух сторон железной дороги.

- Реконструкцию путепровода проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», длина объекта превысит 240 метров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Завершение работ планируется на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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