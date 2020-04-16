В Ростовской области обнаружили останки погибшей более трех лет назад
В Ростовской области обнаружили останки неизвестной женщины.
Сейчас донские правоохранители занимаются установлением ее личности. Останки были обнаружены в поле на хуторе Марьевка.
Их обнаружил, гулявший там местный житель. Он был очень напуган своей находкой и незамедлительно сообщил о ней в полицию. На место происшествия тут же приехали следователи и оперативники. По предварительным данным, женщина скончалась уже более трех лет назад.
В настоящее время по факту гибели женщины проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Труп пропавшего в прошлом году мужчины обнаружили в Ростовской области.
Тело передано в морг на судмедэкспертизу.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU