2020-04-16T20:16:48+03:00
Происшествия

В Ростовской области обнаружили останки погибшей более трех лет назад

По факту гибели женщины проводится проверка
Виктория Никитина
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В донском хуторе нашли останки женщиныВ донском хуторе нашли останки женщиныФото: "КП" Архив
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В Ростовской области обнаружили останки неизвестной женщины.

Сейчас донские правоохранители занимаются установлением ее личности. Останки были обнаружены в поле на хуторе Марьевка.

Их обнаружил, гулявший там местный житель. Он был очень напуган своей находкой и незамедлительно сообщил о ней в полицию. На место происшествия тут же приехали следователи и оперативники. По предварительным данным, женщина скончалась уже более трех лет назад.

В настоящее время по факту гибели женщины проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Тело передано в морг на судмедэкспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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