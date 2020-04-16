2020-04-16T20:53:09+03:00
Общество

Ростовчанка Мария Лиман подбирает единомышленников на время самоизоляции

Девушка опубликовала топ-10 своих ежедневных дел
Виктория Никитина
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Мария Лиман порадовала подписчиков очередным эротичным снимком. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман порадовала подписчиков очередным эротичным снимком. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман решила поискать себе единомышленников на время действия режима самоизоляции.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм очередное эротичное фото. На снимке была запечатлена сама модель с надувным кругом в виде пончика рядом с бассейном. На красотке была лишь короткая маечка, которая оканчивалась на середине груди и черные трусики-стринги. Под снимком девушка написала обращение к подписчикам.

- Прыгай в мой веселый круг Я тебя спасу от скуки. Напишу ТОП-10 своих занятий на карантине, а Вы ниже укажите свои, может мы сойдёмся характерами.

Дальше модель опубликовала тот самый список дел, которые она выполняет изо дня в день. Но подписчиков Марии, разумеется, больше заинтересовал ее внешний вид.

"Почему в трусах?", "Воу-воу, остановись, а то влюблюсь ещё", "Вау, какой пончик, дашь куснуть", "Разве попа может быть такой идеальной???", - прокомментировали подписчики девушки.

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И поинтересовалась, где есть ли у нее самой в южной столице болельщики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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