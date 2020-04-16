Ростовчанка Мария Лиман подбирает единомышленников на время самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T20:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман решила поискать себе единомышленников на время действия режима самоизоляции.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм очередное эротичное фото. На снимке была запечатлена сама модель с надувным кругом в виде пончика рядом с бассейном. На красотке была лишь короткая маечка, которая оканчивалась на середине груди и черные трусики-стринги. Под снимком девушка написала обращение к подписчикам.

- Прыгай в мой веселый круг Я тебя спасу от скуки. Напишу ТОП-10 своих занятий на карантине, а Вы ниже укажите свои, может мы сойдёмся характерами.

Дальше модель опубликовала тот самый список дел, которые она выполняет изо дня в день. Но подписчиков Марии, разумеется, больше заинтересовал ее внешний вид.

"Почему в трусах?", "Воу-воу, остановись, а то влюблюсь ещё", "Вау, какой пончик, дашь куснуть", "Разве попа может быть такой идеальной???", - прокомментировали подписчики девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала откровенное фото на фоне «Ростов-Арены».

И поинтересовалась, где есть ли у нее самой в южной столице болельщики.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU