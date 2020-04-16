В Ростовской области рецидивист угнал иномарку и утопил ее в озере

16 Апр 2020 2020-04-16T22:12:42+03:00

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В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении нескольких угонов транспортных средств.

В ходе следствия стало известно, что в Шахтах 19-летний парень соблазнился иномаркой Chevrolet Lanos, с оставленным ключом в замке зажигания и решил угнать ее, чтобы покататься. Но устроить покатушки была не судьба, так как молодой человек не справился с управлением и автомобиль улетел в местное озеро. Злоумышленник смог выплыть и скрыться с места преступления.

Когда же владелец угнанного автомобиля не обнаружил его на положенном месте, то незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. позже стало известно, что ранее молодой человек уже был судим за угон. Кроме того, он причастен еще к двум аналогичным эпизодам и даже краже квадрокцикла, который он оставил себе. Как удалось выяснить стражам порядка, парень выбирал незапертые машины, угонял их, чтобы покататься, а затем бросал где-нибудь на улице. Полицейские смогли отыскать все угнанные транспортные средства и вернуть их владельцам.

- Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант помещен под домашний арест, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU