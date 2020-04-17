Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето

17 Апр 2020 2020-04-17T00:15:33+03:00

Летом коронавирусу не поздоровится, прогнозирует специалист-микробиолог из Ростова-на-Дону. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Жаркие летние месяцы станут надежной естественной защитой от новой коронавирусной инфекции. Такое предположение сделала заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии № 1 Ростовского государственного медуниверситета Юлия Набока.

Рассуждая о вероятной судьбе опасного вируса, микробиолог отметила, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для них характерна четкая сезонность.

- Летом заболеваемость снижается, потому что ультрафиолет губительно действует на коронавирусы, – цитирует ее слова агентство Дон24.

При этом, пока остается открытым вопрос о том, может ли коронавирус распространятся с порывами ветра. Таких исследований еще не проводилось, призналась ученая.

- В аэрозольных частицах вирус сохраняется в среднем три часа в закрытых помещениях. По поводу ветра мне очень сложно сказать, - пояснила Юлия Набока изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU