Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето
Жаркие летние месяцы станут надежной естественной защитой от новой коронавирусной инфекции. Такое предположение сделала заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии № 1 Ростовского государственного медуниверситета Юлия Набока.
Рассуждая о вероятной судьбе опасного вируса, микробиолог отметила, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для них характерна четкая сезонность.
- Летом заболеваемость снижается, потому что ультрафиолет губительно действует на коронавирусы, – цитирует ее слова агентство Дон24.
При этом, пока остается открытым вопрос о том, может ли коронавирус распространятся с порывами ветра. Таких исследований еще не проводилось, призналась ученая.
- В аэрозольных частицах вирус сохраняется в среднем три часа в закрытых помещениях. По поводу ветра мне очень сложно сказать, - пояснила Юлия Набока изданию.
ИСТОЧНИК KP.RU