2020-04-17T00:15:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето

Инфекции не понравится воздействие ультрафиолета
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Летом коронавирусу не поздоровится, прогнозирует специалист-микробиолог из Ростова-на-Дону.Летом коронавирусу не поздоровится, прогнозирует специалист-микробиолог из Ростова-на-Дону.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Жаркие летние месяцы станут надежной естественной защитой от новой коронавирусной инфекции. Такое предположение сделала заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии № 1 Ростовского государственного медуниверситета Юлия Набока.

Рассуждая о вероятной судьбе опасного вируса, микробиолог отметила, что если рассматривать коронавирусы как ОРВИ, то для них характерна четкая сезонность.

- Летом заболеваемость снижается, потому что ультрафиолет губительно действует на коронавирусы, – цитирует ее слова агентство Дон24.

При этом, пока остается открытым вопрос о том, может ли коронавирус распространятся с порывами ветра. Таких исследований еще не проводилось, призналась ученая.

- В аэрозольных частицах вирус сохраняется в среднем три часа в закрытых помещениях. По поводу ветра мне очень сложно сказать, - пояснила Юлия Набока изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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