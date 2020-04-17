Василий Голубев рассказал о штрафах за нарушение режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T00:41:25+03:00

По решению суда 32 человека оштрафованы на 15 тысяч рублей, еще несколько - на три рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жители Дона продолжают получать крупные штрафы за пренебрежение режимом всеобщей самоизоляции. Статистику нарушений за минувшие сутки 16 апреля озвучил губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса на Дону.

По данным главы Ростовской области, за отчетный период правоохранители составили 130 протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- По решению суда 32 человека оштрафованы на 15 тысяч рублей и несколько человек оштрафованы на три тысячи рублей, – резюмировал Василий Голубев.

Более того, губернатор выразил серьезную озабоченность динамикой распространения опасной инфекции на территории региона. Он подчеркнул, что пока нет предпосылок для отмены введенных ограничений на передвижения граждан и отмену самоизоляции.

- Ситуация не упрощается. Напротив, она стала заметно сложнее... На сегодняшний день мы не рассматриваем меры по упрощению режима, а наоборот, ищем новые решения, которые обеспечили бы проведение режима самоизоляции, – заявил донской глава.

ИСТОЧНИК KP.RU