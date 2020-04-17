Нехватка инфекционных коек обнаружилась в больницах Ростовской области

17 Апр 2020 2020-04-17T01:28:59+03:00

Во время проверок в больницах рабочая группа недосчиталась положенных коек, а также выявила другие нарушения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В медицинских учреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек во время проверки координационной группы полпреда РФ в Южном федеральном округе.

Как сообщили в ведомстве, 15 апреля рабочая группа побывала с визитом в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахты, где согласно заявленному плану должны были оперативно развернуть 40 дополнительных инфекционных коек.

Однако во время осмотра выяснилось, что в помещении, где в теории должны уже были стоять койки, все еще продолжается ремонт, да и кроватей там тоже не обнаружилось.

Впрочем, это были лишь верхушка айсберга. Комиссия зафиксировала в отчете уйму других нарушений, которые необходимо устранить как можно скорее.

Проверка показала, в больнице не смонтировано кислородное оборудование, а также отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности.

- Не соответствует требованиям обеспеченность медикаментами и индивидуальными защитными средствами. Отсутствуют сведения о формировании специализированных сменных бригад медицинских работников, - говорится в составленном документе.

Аналогичная ситуация была выявлена в специализированной инфекционной больницы Новочеркасска, где рабочая группа с удивлением обнаружила всего 30 коек вместо заявленных на едином ресурсе ИЦК 50-ти кроватей. Но и это еще не все «косяки».

- Отсутствует подача вакуума к койкам, не доукомплектовано кислородное оборудование. Не соответствует требованиям вентиляция, не оборудованы шлюзовые помещения. Нет значительного количества обязательного медицинского оборудования, - зафиксировали в отчете члены комиссии.

По результатам двух проверок были составлены акты, которые направили губернатору Ростовской области для наведения порядка и наказания виновных.

Также в обеих больницах ощущался недостаток в медикаментах и средствах защиты. Вместе с этим проверка показала отсутствие спецбригад врачей.

Об итогах проведенной проверки члены координационной группы доложили губернатору региона, которому поручено навести порядок в медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU