Крупный пожар потушили в Ростовской области минувшей ночью

17 Апр 2020 2020-04-17T08:33:09+03:00

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В Ростовской области по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнуло здание.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 апреля, где-то около полуночи, в городе Донецке на улице Колхозной, 29Б в здании заброшенной пилорамы. Очевидцы произошедшего незамедлительно вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли достаточно быстро.

Через 40 минут после начала тушения пожара ему был присвоен второй ранг. Но уже через несколько минут он сменился на третий. Общая площадь пожара пока остается неизвестно. Есть лишь информация о том, что в 2:10 огонь был локализован на площади 1 150 квадратных метров. Полностью огонь смогли ликвидировать уже в 2:35. Таким образом, пожарные боролись с огнем более 2,5 часов. Теперь экспертам предстоит выяснить причину возгорания.

- В происшествии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К тушению от МЧС привлекались 55 человек личного состава и 12 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU