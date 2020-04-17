2020-04-17T09:11:04+03:00
Общество

Онлайн-конференции для клиентов проведет ВТБ Капитал Инвестици

Каждый желающий сможет задать актуальные для него вопросы и получить по ним оперативную консультацию
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В условиях самоизоляции ВТБ Капитал Инвестиции запустили новый формат коммуникаций с клиентами. Там еженедельно по четвергам теперь проводят онлайн-конференции на странице Школы инвестора ВТБ. У всех желающих есть возможность задать вопрос по ситуации на финансовых рынках, интересующим активам, коллективному инвестированию и брокерскому обслуживанию. Ответы на них публикуются в режиме онлайн.

- Март был рекордным для брокерского бизнеса ВТБ, - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов. - Число новых открытых счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты - в 2,5 раза, объем пополнений - в три. Мы видим рост интереса клиентов к рынку и для их удобства разработали новый формат коммуникаций, в рамках которого каждый желающий сможет задать актуальные для него вопросы и получить по ним оперативную консультацию. В текущих условиях видим высокий спрос на такое общение, поэтому продолжим проводить еженедельные конференции по самым актуальным для рынка темам.

Так, первая онлайн-конференция ВТБ Капитал Инвестиции прошла 2 апреля и была посвящена текущей ситуации на рынках, проблемам управления активами и инвестирования средств в период пандемии. Число посетителей страницы мероприятия во время его проведения превысило 5 000 человек, более 450 из них приняли активное участие - задавали вопросы и голосовали за понравившиеся. Темой второй конференции 9 апреля стали перспективы фондового рынка в России и США. А 16 апреля команда ВТБ Капитал Инвестиции в рамках мероприятия поговорила о влиянии сделки ОПЕК+ на финансовые рынки.

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