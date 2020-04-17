"Мир - это улей": ростовчанин решил защититься от коронавируса при помощи костюма пасечника

17 Апр 2020 2020-04-17T09:03:59+03:00

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В Ростове для профилактики распространения коронавируса один из местных жителей пришел в магазин в пчеловодном костюме.

Молодой человек надел на себя маску пасечника и отправился за продуктами в местный гипермаркет. Именно в таком виде его и сфотографировал один из посетителей. Снимок был выложен в одном из городских пабликов соцсети.

«Вот такого персонажа мы встретили в „Окее“ на Малиновского. Мир — это улей», «Уже в противогазе был, в каске была женщина, этот в пчеловодном костюме… Кого мы еще не видели? Рыцаря в доспехах? Аквалангиста в гидрокостюме?», - прокомментировали пользовватели..

Другие же отметили, что это очень хорошее решение. Так он уж точно никого не заразит и не надо постоянно менять, как маску. Да и в глаза не лезет постоянно.

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Ростовчане высказали разные версии произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU