2020-04-17T09:03:59+03:00
Общество

"Мир - это улей": ростовчанин решил защититься от коронавируса при помощи костюма пасечника

В таком виде парень явился в местный гипермаркет
Виктория Никитина
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Ростовчанин в маске пчеловода пришел за продуктами. Фото: соцсетиРостовчанин в маске пчеловода пришел за продуктами. Фото: соцсети
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В Ростове для профилактики распространения коронавируса один из местных жителей пришел в магазин в пчеловодном костюме.

Молодой человек надел на себя маску пасечника и отправился за продуктами в местный гипермаркет. Именно в таком виде его и сфотографировал один из посетителей. Снимок был выложен в одном из городских пабликов соцсети.

«Вот такого персонажа мы встретили в „Окее“ на Малиновского. Мир — это улей», «Уже в противогазе был, в каске была женщина, этот в пчеловодном костюме… Кого мы еще не видели? Рыцаря в доспехах? Аквалангиста в гидрокостюме?», - прокомментировали пользовватели..

Другие же отметили, что это очень хорошее решение. Так он уж точно никого не заразит и не надо постоянно менять, как маску. Да и в глаза не лезет постоянно.

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Ростовчане высказали разные версии произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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