Разработке гейм-дизайну, компьютерных и мобильных игр начнут обучать в ДГТУ

17 Апр 2020 2020-04-17T10:00:41+03:00

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Образовательную программу бакалавриата по подготовке разработчиков компьютерных и мобильных игр и приложений виртуальной и дополненной реальности запускает Донской государственный технический университет. Обучение по программе «Разработка компьютерных игр» начнется этой осенью.

- Эта образовательная программа входит в портфель элитных образовательных программ ДГТУ, - рассказал декан факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии» ДГТУ Денис Дубовер. - Студентам предлагается строить индивидуальную траекторию развития. Они сами выбирают до половины курсов учебного плана. Это позволяет им освоить узкие специальности и получить знания и компетенции в смежных областях, что соответствует современным мировым требованиям к выпускникам вузов. Определить образовательную траекторию студентам помогают специалисты профильных предприятий, сопровождающие их в работе над проектами. Мы подготовим конкурентоспособных разработчиков современных компьютерных игр и сложных программных продуктов, которые будут востребованы в ведущих ИТ-компаниях.

В течение четырех лет студенты будут изучать математику, компьютерную графику, языки программирования, особенности разработки компьютерных и мобильных игр, технические основы программирования, игровой дизайн, экономику и маркетинг игр, продюсирование и методологию создания игровых проектов.

Учебная программа разработана с учетом опыта ведущих российских и зарубежных университетов, таких как Массачусетский технологический институт и Высшая школа экономики, и соответствует международным рекомендациям по преподаванию компьютерных наук Computer Science 2013. Кроме того, во время обучения студентам предложат поучаствовать в программах академической мобильности, пройти стажировку в европейских университетах и практику в компаниях – партнерах программы.

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С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ, можно ознакомиться на сайте. Приемная комиссия ДГТУ находится по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус ДГТУ, каб. 108, тел. (863) 273-85-66.