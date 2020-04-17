2020-04-17T12:28:51+03:00
Общество

К разработке условий льготной ипотечной программы готов приступить ВТБ

Речь идет о ставке 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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Банк ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы. Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, банк поддерживает инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса.

- Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с Правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня, - заявил он. - На сегодняшний день кредиты на покупку недвижимости в данном сегменте занимают значительную долю в нашем ипотечном портфеле. Возможность приобретения качественного и комфортного жилья на льготных условиях крайне важна для населения и устойчивого социального развития нашей страны. Мы считаем, что новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста, показанные в первом квартале. В частности, ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на треть, при этом март стал рекордным месяцем по объему проведенных сделок, речь идет о сумме в 84 млрд рублей.

Спикер уверен, что для населения это станет отличной возможностью решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной процентной ставке.

К слову, аналогичная программа поддержки, запущенная в 2015 году, сразу показала свою эффективность.

- Поэтому мы считаем, что этот опыт необходимо использовать для оперативного запуска нового проекта, - добавил Анатолий Печатников.

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