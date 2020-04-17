В Ростове на восемь маршрутов выйдут дополнительные автобусы

17 Апр 2020 2020-04-17T11:07:02+03:00

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Власти Ростова-на-Дону планируют пустить на восемь городских маршрутов дополнительные автобусы. Это обусловлено тем, что на многих направления элементарно не хватало общественного транспорта, из-за чего соблюдать меры предосторожности на время карантина просто невозможно. Речь идет о социальной дистанции, которой пренебрегают, когда автобус "забит" людьми. Администрация донской столицы проверила пассажиропоток в городе, после чего сотрудники мэрии пообещали увеличить количество подвижного состава. Об этом стало известно накануне 16 апреля.

В результате рейда стало понятно, что большинство общественного транспорта заполнены только наполовину, а некоторые и вовсе перевозили по одному человеку. В таком случае легко соблюдать дистанцию и безопасно передвигаться по городу.

Однако такая ситуация была не везде. На некоторых направлениях автобусы ходили почти "полные". В связи с этим было принято решение увеличить количество подвижного состава на маршрутах 16-мт, 40,55,67,94,96,99,99-мт,

Напомним, что с момента введение в Ростовской области режима самоизоляции, пассажиропоток обрушился на 80-90%. Чтобы не разориться, транспортники не выпустили на работу до 400 автобусов и маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU