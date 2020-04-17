На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом
Во время онлайн брифинга губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что до конца апреля на Дону появится еще 2664 дополнительные койки в рамках борьбы с коронавирусом. Глава региона также отметил, что до сих пор есть проблемы с поставками средств индивидуальной защиты в некоторые больницы. Над этим, по его словам, будет продолжен работа и налажен постоянный контроль.
17 апреля Василий Голубев вновь выступил в онлайн режиме и сообщил актуальную информацию по количеству заболевших коронавирусом на Дону. По-мимо этого, глава региона отметила, что власти активно работают над развитием медицинской инфраструктурой. Так до конца текущего месяца введут дополнительные больничные койки.
- Мы должны быть готовы к любой ситуации. Сегодня мы оцениваем готовность 941 койки и с 24 апреля должны добавить 681 койку. После этого планируем ввести еще 1042. Всего получается 2664 больничных мест для пациентов, - проинформировал Голубев.
Губернатор добавил, что есть проблемы с оснащением больниц необходимыми средствами индивидуальной защиты.
- Я был в 20-ой больнице и там получил информацию о нехватке специальных защитных костюмов. В ближайшем времени, а точнее уже со следующей неделе запустим поставки таких медицинских костюмов. Также будет налажена доставка масок, перчаток и прочего, - добавил глава региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Василий Голубев заявил, что время смягчить правила карантина в Ростове-на-Дону еще не пришло. По словам главы региона, область еще не прошла пик заболеваемости (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU