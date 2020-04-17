На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T11:39:12+03:00

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Во время онлайн брифинга губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что до конца апреля на Дону появится еще 2664 дополнительные койки в рамках борьбы с коронавирусом. Глава региона также отметил, что до сих пор есть проблемы с поставками средств индивидуальной защиты в некоторые больницы. Над этим, по его словам, будет продолжен работа и налажен постоянный контроль.

17 апреля Василий Голубев вновь выступил в онлайн режиме и сообщил актуальную информацию по количеству заболевших коронавирусом на Дону. По-мимо этого, глава региона отметила, что власти активно работают над развитием медицинской инфраструктурой. Так до конца текущего месяца введут дополнительные больничные койки.

- Мы должны быть готовы к любой ситуации. Сегодня мы оцениваем готовность 941 койки и с 24 апреля должны добавить 681 койку. После этого планируем ввести еще 1042. Всего получается 2664 больничных мест для пациентов, - проинформировал Голубев.

Губернатор добавил, что есть проблемы с оснащением больниц необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Я был в 20-ой больнице и там получил информацию о нехватке специальных защитных костюмов. В ближайшем времени, а точнее уже со следующей неделе запустим поставки таких медицинских костюмов. Также будет налажена доставка масок, перчаток и прочего, - добавил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU