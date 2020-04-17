2020-04-17T11:39:12+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом

Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев
Дадаян Давид
Поделиться:
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об увеличении количества больничных коек на Дону. Фото: правительство РОГлава Ростовской области Василий Голубев сообщил об увеличении количества больничных коек на Дону. Фото: правительство РО
Изменить размер текста:

Во время онлайн брифинга губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что до конца апреля на Дону появится еще 2664 дополнительные койки в рамках борьбы с коронавирусом. Глава региона также отметил, что до сих пор есть проблемы с поставками средств индивидуальной защиты в некоторые больницы. Над этим, по его словам, будет продолжен работа и налажен постоянный контроль.

17 апреля Василий Голубев вновь выступил в онлайн режиме и сообщил актуальную информацию по количеству заболевших коронавирусом на Дону. По-мимо этого, глава региона отметила, что власти активно работают над развитием медицинской инфраструктурой. Так до конца текущего месяца введут дополнительные больничные койки.

- Мы должны быть готовы к любой ситуации. Сегодня мы оцениваем готовность 941 койки и с 24 апреля должны добавить 681 койку. После этого планируем ввести еще 1042. Всего получается 2664 больничных мест для пациентов, - проинформировал Голубев.

Губернатор добавил, что есть проблемы с оснащением больниц необходимыми средствами индивидуальной защиты.

- Я был в 20-ой больнице и там получил информацию о нехватке специальных защитных костюмов. В ближайшем времени, а точнее уже со следующей неделе запустим поставки таких медицинских костюмов. Также будет налажена доставка масок, перчаток и прочего, - добавил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев заявил, что время смягчить правила карантина в Ростове-на-Дону еще не пришло. По словам главы региона, область еще не прошла пик заболеваемости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут разрешить поездки на дачи
К разработке условий льготной ипотечной программы готов приступить ВТБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: священнослужители сдадут тесты на COVID-19
Василий Голубев: платное тестирование на коронавирус будут делать в частных лабораториях
На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом
В Ростове на восемь маршрутов выйдут дополнительные автобусы
Разработке гейм-дизайну, компьютерных и мобильных игр начнут обучать в ДГТУ
PascalABC.NET: Сайт системы программирования, разрабатываемой на мехмате ЮФУ, поднялся в рейтинге Яндекса на третье место
Онлайн-конференции для клиентов проведет ВТБ Капитал Инвестици
"Мир - это улей": ростовчанин решил защититься от коронавируса при помощи костюма пасечника
Крупный пожар потушили в Ростовской области минувшей ночью
Нехватка инфекционных коек обнаружилась в больницах Ростовской области
Василий Голубев рассказал о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето
В Ростовской области рецидивист угнал иномарку и утопил ее в озере
Ростовчанка Мария Лиман подбирает единомышленников на время самоизоляции
В Ростовской области обнаружили останки погибшей более трех лет назад
На Малиновского устанавливают опоры для путепровода
В Новочеркасске на въездах на кладбища установили бетонные блоки