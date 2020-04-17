Василий Голубев: платное тестирование на коронавирус будут делать в частных лабораториях

17 Апр 2020 2020-04-17T12:05:03+03:00

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время проверка на вирус пройдет в домах престарелых и интернатах.

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время онлайн брифинга сообщил, что платное тестирование на наличие коронавируса можно будет пройти в частных лабораториях. Пока такая услуга недоступна, но уже сейчас идет работа по ее подготовке. Об этом глава региона сообщил 17 апреля.

Сегодня на территории области есть 5 лабораторий, где проходит тестирование. Врачи обследуют до 1000 человек в день. Есть и такие жители, которые проверяются на вирус по направлению врача.

- Со следующей неделе начнем активное тестирование в учреждения закрытого типа. Это дома престарелых и интернаты. Там есть много людей с плохим здоровьем. Нам нужно обследовать и эту часть наших жителей. Кроме этого, у нас есть частные лаборатории, которые сейчас готовятся к проведению платного тестирования для тех, кто пожелает проверится, - отметил Голубев.

Напомним, что на 17 апреля в Ростовской области уже 168 человек больны COVID-19. Только за последние сутки выявлено еще 23 случая заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос Парада Победы 2020 в Ростове: 9 мая на Дону его точно не будет. Василий Голубев объявил об изменении сроков празднования Дня Победы (подробнее)

В Ростове на восемь маршрутов выйдут дополнительные автобусы. К таком решению пришли после проверки пассажиропотока в общественном транспорте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU