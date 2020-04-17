Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: священнослужители сдадут тесты на COVID-19
Выясняем, какую профилактику распространения опасного вируса проводят в донских храмах
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Фото: пресс-служба РО стоп-кадр видео трансляции
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел брифинг в пятницу, 14 апреля.
- Все священнослужители в обязательном порядке сдадут тесты на коронавирус, - отметил Глава Донской митрополии.
По его словам, уже достигнуты все необходимые соглашения с региональным минздравом.
Стоит отметить, что для предотвращения опасной болезни прихожане не могут посетить храмы в один из главных православных праздников - Пасху. Жители области имеют возможность увидеть трансляцию по телевизору, а также в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU