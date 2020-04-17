2020-04-17T12:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут разрешить поездки на дачи

Выясняем, можно ли выезжать на дачи в Ростове-на-Дону во время самоизоляции 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство Ростовской области
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти донского региона рассмотрят многочисленные просьбы жителей о возможности совершения поездок на дачи. Об этом во время брифинга рассказал губернатор Василий Голубев.

Сейчас в самом разгаре подготовка к летнему сезону. Дачники занимаются посадкой рассады, которая вскоре будет высажена в грунт. Лишившись возможности выезжать на дачи весной, люди останутся без весомого подспорья - урожая со своего огорода.

- Мы рассматриваем вопрос, каким образом определить условия, при которых люди, выезжая на дачу, при наличии какого-то документа, могут его предъявить и в течение текущего дня съездить. Мы над этим работаем, - сказал глава региона.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в регионе установлен всеобщий режим самоизоляции. Люди могут выходить на улицу в ближайший магазин и аптеку. Все работающие граждане должны иметь пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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