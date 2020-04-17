В Шахтах трое мужчин угнали «семерку»

17 Апр 2020 2020-04-17T12:53:38+03:00

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В полицию города Шахты обратился местный житель, который рассказал, что у него угнали автомобиль. Горожанин уверял, что оставил свою «семерку» во дворе дома, однако спустя какое-то время не обнаружил легковушку.

Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, по горячим следам им удалось отыскать злоумышленников. Ими оказались трое мужчин, возраст которых от 30 до 34 лет. Все они жители того же города. Кроме того, за плечами у каждого уже есть судимости, в том числе за кражи и угон.

Они рассказали полицейским, что зашли во двор дома и просто выкатили автомобиль за ворота, потом завели его и уехали.

В итоге в отношении них было возбуждено уголовное дело. Теперь, если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, ближайшие несколько лет они проведут в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU