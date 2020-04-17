"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена

17 Апр 2020 2020-04-17T13:05:06+03:00

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Глава Донской митрополии Меркурий во время брифинга признался, что сейчас церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам из-за пандемии коронавируса. Люди остаются на самоизоляции и храмы посещать нельзя. По словам митрополита это создало сложную финансовую ситуацию в епархии.

До пандемии коронавируса донская церковь помогала многим нуждающимся. В храмах были организованы различные центры, куда обращались люди за поддержкой по самым разным вопросам. Сейчас такая помощь продолжается, но в меньших объемах, чем раньше.

- По моим данным около 500 человек получили поддержку. Однако ситуация остается сложной. Церкви нечем оплачивать коммунальные услуги. Также мы не можем платить налоги за своих сотрудников. Я не говорю, что эти трудности нерешаемые, но пока мы не можем помогать людям в том объеме, в котором делали это раньше. Все дело в том, что люди, задействованные в этом, находятся на самоизоляции, - сказал митрополит Меркурий.

Напомним, что глава Ростовской области и Глава Донской митрополии призвали всех оставаться дома в Пасху. Праздничное богослужение в храмах пройдет без прихожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU