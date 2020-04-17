Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
На Дону специалисты зарегистрировали уже 168 человек, зараженных коронавирусом. Среди всех регионов страны Ростовская область находится на 19 месте по общему числу случаев. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Первые места в общероссийском рейтинге по числу зараженных занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Так, в столице медики выявили смертельно опасный вирус у 18 тысяч 105 человек, в Московской области - 3 тысячи 526, а в Санкт-Петербурге обнаружили 1 тысячу 507 заболевших.
Соседний Краснодарский край занимает восьмое место, там выявлено 290 заболевших. За сутки в Краснодарском крае уже 30 новых случаев заражения.
Стоит отметить, что сейчас наименьшее число заболевших отмечается в республике Алтай и Ненецком автономном округе. Там врачи зафиксировали всего по одному случаю заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU