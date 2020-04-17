Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T13:01:08+03:00

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На Дону специалисты зарегистрировали уже 168 человек, зараженных коронавирусом. Среди всех регионов страны Ростовская область находится на 19 месте по общему числу случаев. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Первые места в общероссийском рейтинге по числу зараженных занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Так, в столице медики выявили смертельно опасный вирус у 18 тысяч 105 человек, в Московской области - 3 тысячи 526, а в Санкт-Петербурге обнаружили 1 тысячу 507 заболевших.

Соседний Краснодарский край занимает восьмое место, там выявлено 290 заболевших. За сутки в Краснодарском крае уже 30 новых случаев заражения.

Стоит отметить, что сейчас наименьшее число заболевших отмечается в республике Алтай и Ненецком автономном округе. Там врачи зафиксировали всего по одному случаю заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU