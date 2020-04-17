2020-04-17T13:03:28+03:00
Общество

В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер

ЧП произошло в Неклиновском районе
Ольга ГОПАЛО
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На месте работали восемь человек пожарных и три спецавтомобиля.На месте работали восемь человек пожарных и три спецавтомобиля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 16 апреля, в Ростовской области произошел пожар, в котором пострадал пожилой человек. Известно, что сообщение на пульт единой диспетчерской службы поступило около 09:15 утра. Звонивший рассказал, что в селе Новостроенка Неклиновского района горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Гагарина.

- Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Только через 25 минут огонь удалось локализовать, еще через пять минут полностью ликвидировать. На месте работали восемь человек пожарных и три спецавтомобиля.

Сообщается о том, что во время пожара пострадал пенсионер, возраст которого 67 лет.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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