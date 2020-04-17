В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
В четверг, 16 апреля, в Ростовской области произошел пожар, в котором пострадал пожилой человек. Известно, что сообщение на пульт единой диспетчерской службы поступило около 09:15 утра. Звонивший рассказал, что в селе Новостроенка Неклиновского района горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Гагарина.
- Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Только через 25 минут огонь удалось локализовать, еще через пять минут полностью ликвидировать. На месте работали восемь человек пожарных и три спецавтомобиля.
Сообщается о том, что во время пожара пострадал пенсионер, возраст которого 67 лет.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU