2020-04-17T13:31:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы

Священнослужители выполняют предписания Санэпиднадзора
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава Донской митрополии Меркурий.Фото: стоп-кадр правительство РОГлава Донской митрополии Меркурий.Фото: стоп-кадр правительство РО
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: глава Донской митрополии Меркурий во время брифинга раасказал о том, как работают точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от Ростовской епархии в условиях самоизоляции.

- У нас эти точки было при каждом приходе. 41 пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи был очень активен. В связи с санитарным эпидемиологическим режимом мы вынуждены работать в таких условиях. Часть из них пришлось закрыть, - сказал митрополит Меркурий.

По его словам, до начала пандемии коронавируса донская церковь помогала многим нуждающимся. В храмах были организованы различные центры, куда обращались люди за поддержкой по самым разным вопросам. Сейчас такая помощь продолжается, но в меньших объемах.

Глава Донской митрополии призвал людей отказаться от посещения церквей и храмов в Пасху. Праздничное богослужение будет транслироваться в эфире федеральных каналов, а также в Интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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