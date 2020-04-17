2020-04-17T13:46:07+03:00
Происшествия

Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом

Женщина стала фигурантом уголовного дела
Дадаян Давид
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Учительница истории из Ростова пырнула своего мужа ножом.Учительница истории из Ростова пырнула своего мужа ножом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ростове-на-Дону преподаватель по истории чуть не убила своего 44-летнего мужа, пырнув его ножом. Что могло спровоцировать школьного учителя на такой поступок неизвестно, однако после этого на женщину возбудили уголовное дело. Об этом изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, все произошло на Северном районе донской столицы. Известно также, что супруги живет вместе в одном из многоквартирных домов. Утро у семейный пары началось, как обычно. Школьники на дистанционном обучении - спешит на работу не нужно. 43-летняя женщина занималась своими делами, ее муж тоже находился дома.

В какой-то момент между супругами разгорелся конфликт. Страсти накалились и хозяйка не смогла сдержать эмоции. Она схватила нож, которые лежал поблизости, и ударила им своего мужа прямо в живот. Из раны пошла кровь. Женщина поняла, что натворила, но было уже поздно.

Вскоре об этом узнали в полиции. Расплата за содеянное не заставила себя долго ждать.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - отметил источник издания.

Учительницу отпустили под подписку о невыезде. Ранее она никогда не привлекалась к уголовной ответственности, поэтому помещать ее в изолятор посчитали бессмысленным. Теперь женщине придется дожидаться решения суда. В случае, если ее вина будет доказана, она может получить реальный тюремный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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