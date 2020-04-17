2020-04-17T14:07:06+03:00
Общество

В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Изменения вызваны постановлением правительства
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Медики приостановили вакцинациюМедики приостановили вакцинациюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Дону ввели временный запрет на вакцинацию из-за распространение смертельно опасного вируса. Как рассказали в правительстве региона, причиной стала пандемия коронавируса.

Временный запрет на плановую вакцинацию введен Постановлением Правительства России.

- Поступили рекомендации пока приостановить эту процедуру. Можно получить серьезную проблему, если вакцинировать носителя вируса или того, кто столкнулся с вирусом, - заявили в правительстве.

Как уточнили в Министерстве здравоохранения России, вакцинация новорождённых детей сейчас проводится в плановом режиме. Все данные о прививках отмечаются в специальную медицинскую карту ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области затопило четыре населенных пункта
На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы
В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена
В Шахтах трое мужчин угнали «семерку»
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти могут разрешить поездки на дачи
К разработке условий льготной ипотечной программы готов приступить ВТБ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: священнослужители сдадут тесты на COVID-19
Василий Голубев: платное тестирование на коронавирус будут делать в частных лабораториях
На Дону до конца апреля появится почти 3000 коек для больных коронавирусом
В Ростове на восемь маршрутов выйдут дополнительные автобусы
Разработке гейм-дизайну, компьютерных и мобильных игр начнут обучать в ДГТУ
PascalABC.NET: Сайт системы программирования, разрабатываемой на мехмате ЮФУ, поднялся в рейтинге Яндекса на третье место
Онлайн-конференции для клиентов проведет ВТБ Капитал Инвестици
"Мир - это улей": ростовчанин решил защититься от коронавируса при помощи костюма пасечника
Крупный пожар потушили в Ростовской области минувшей ночью
Нехватка инфекционных коек обнаружилась в больницах Ростовской области
Василий Голубев рассказал о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Микробиолог из Ростова объяснила, что сделает с коронавирусом лето
В Ростовской области рецидивист угнал иномарку и утопил ее в озере
Ростовчанка Мария Лиман подбирает единомышленников на время самоизоляции
В Ростовской области обнаружили останки погибшей более трех лет назад
На Малиновского устанавливают опоры для путепровода
В Новочеркасске на въездах на кладбища установили бетонные блоки