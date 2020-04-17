В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
На Дону ввели временный запрет на вакцинацию из-за распространение смертельно опасного вируса. Как рассказали в правительстве региона, причиной стала пандемия коронавируса.
Временный запрет на плановую вакцинацию введен Постановлением Правительства России.
- Поступили рекомендации пока приостановить эту процедуру. Можно получить серьезную проблему, если вакцинировать носителя вируса или того, кто столкнулся с вирусом, - заявили в правительстве.
Как уточнили в Министерстве здравоохранения России, вакцинация новорождённых детей сейчас проводится в плановом режиме. Все данные о прививках отмечаются в специальную медицинскую карту ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU