Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи
Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи. Режим самоизоляции рекомендует жителям региона оставаться дома. Однако на Дону много дачников, а апрель-май - самый сезон для посадок, ведь, как известно, весна зиму кормит. Как сообщил глава донского региона Василий Голубев, над решением проблемы сейчас работают.
- Нужно разработать порядок выезда на дачи, определить, какие документы человек должен иметь при себе и предъявить, чтобы у него не возникло проблем, - сообщил донской губернатор. - Думаю, в ближайшее время решение по данному вопросу будет принято.
При этом из-за сложной эпидемической обстановки и роста числа заболевших коронавирусом ограничительные меры в Ростовской области пока будут действовать.
ИСТОЧНИК KP.RU