17 Апр 2020 2020-04-17T16:16:12+03:00

На Дону много дачников, а апрель-май - самый сезон для посадок. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Донской губернатор рассказал, при каких условиях разрешат ездить на дачи в дни распространения коронавируса в Ростове-на-Дону

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи. Режим самоизоляции рекомендует жителям региона оставаться дома. Однако на Дону много дачников, а апрель-май - самый сезон для посадок, ведь, как известно, весна зиму кормит. Как сообщил глава донского региона Василий Голубев, над решением проблемы сейчас работают.

- Нужно разработать порядок выезда на дачи, определить, какие документы человек должен иметь при себе и предъявить, чтобы у него не возникло проблем, - сообщил донской губернатор. - Думаю, в ближайшее время решение по данному вопросу будет принято.

При этом из-за сложной эпидемической обстановки и роста числа заболевших коронавирусом ограничительные меры в Ростовской области пока будут действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU