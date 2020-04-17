2020-04-17T16:47:20+03:00
Общество

В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов

Они похитили товары на сумму 400 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Они похитили товары на сумму 400 тысяч рублей.Они похитили товары на сумму 400 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

Участников семейного подряда задержали ростовские полицейские. Задержание произошло после того, как с заявлением в отдел полиции Ростова-на-Дону обратился хозяин магазина одежды в центре города. Он сообщил, что у него пропали вещи на сумму в сто тысяч рублей.

Приехавшие на место стражи порядка выяснили, что неизвестные повредили на входной двери замок и попали внутрь. Все это было отчетливо было видно на камерах видеонаблюдения. По горячим следам им удалось задержать предполагаемых преступников.

Как сообщили в донском главке, ими оказали два брата, возраст которых 37 и 40 лет. На их счету оказалось еще 11 краж, а общая сумма похищенного составила 400 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь оба они после решения суда могут отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работают 100 спасателей: в Ростовской области подтопило семь населенных пунктов
В Ростовской области водитель «семерки» погиб в аварии с инкассаторской машиной
Единственную дорогу в станице Елизаветинской заполнила вода
В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и пассажирский автобус
В Ростовской области затопило четыре населенных пункта
На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы
В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена