В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов

17 Апр 2020 2020-04-17T16:47:20+03:00

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Участников семейного подряда задержали ростовские полицейские. Задержание произошло после того, как с заявлением в отдел полиции Ростова-на-Дону обратился хозяин магазина одежды в центре города. Он сообщил, что у него пропали вещи на сумму в сто тысяч рублей.

Приехавшие на место стражи порядка выяснили, что неизвестные повредили на входной двери замок и попали внутрь. Все это было отчетливо было видно на камерах видеонаблюдения. По горячим следам им удалось задержать предполагаемых преступников.

Как сообщили в донском главке, ими оказали два брата, возраст которых 37 и 40 лет. На их счету оказалось еще 11 краж, а общая сумма похищенного составила 400 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь оба они после решения суда могут отправиться за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU