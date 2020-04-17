2020-04-17T16:56:35+03:00
Происшествия

Единственную дорогу в станице Елизаветинской заполнила вода

Водителям приходится ехать по улице вброд
Дадаян Давид
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Вода на улице в станице Елизаветинской. Фото: соц. сетиВода на улице в станице Елизаветинской. Фото: соц. сети
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Люди в социальных сетях сообщают, что в станице Елизаветинской Ростовской области затопило единственную дорогу. Вода "пришла" в населенный пункт из реки Дон после сильного ветра. Частично подтоплены и другие улицы. Об этом жители рассказали в одном из популярных городских пабликов в социальных сетях 17 апреля.

На фотографиях видно, что вода, действительно, заполнила асфальтированную улицу. Машины с трудом передвигаются по дороге. Колеса автомобилей наполовину уходят под воду.

Кроме этого, небольшой потоп случился и в других местах. Нагонный ветер принес воду в хутора Курган и Рогожкино, а также в Казачий Ерик.

На месте работают спасатели. На лодках они контролируют ситуацию и помогают людям, которые в этом нуждаются. Заместитель начальника ГУ МЧС по региону Александр Дегтярев заявил, что на данный момент вероятность подтопления населенных пунктов сохраняется. Вода может попасть на дороги и социально-значимые объекты.

Вода на улице в станице Елизаветинской. Фото: соц. сети

Вода на улице в станице Елизаветинской. Фото: соц. сети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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