В Ростовской области водитель «семерки» погиб в аварии с инкассаторской машиной

17 Апр 2020 2020-04-17T16:57:55+03:00

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку на трассе

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В пятницу, 17 апреля, в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Известно, что дорожное происшествие случилось на трассе «Морозовск - Цимлянск - Волгодонск» около трех часов дня.

- По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем «семерки», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - Там автомобиль столкнулся с инкассаторской машиной.

К сожалению, травмы, которые получил водитель легковушки, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшие на место врачи скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему, он скончался от полученных травм на месте дорожного происшествия.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего. На месте работают госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU