2020-04-17T17:48:15+03:00
Происшествия

Работают 100 спасателей: в Ростовской области подтопило семь населенных пунктов

Вода "пришла" из-за сильного наганного ветра
Дадаян Давид
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Спасатели ликвидируют последствия ветрового нагона воды. Фото: МЧС по РОСпасатели ликвидируют последствия ветрового нагона воды. Фото: МЧС по РО
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В Ростовской области подтопило уже семь населенных пунктов. Улицы частично ушли под воду из-за сильного нагонного ветра, которые и "принес" воду из реки Дон. На месте работаю около 100 спасателей. Они помогают тем, кто в этом нуждается. Информацию сообщили в региональном МЧС 17 апреля.

Как уточнили в ведомстве, подтоплены 80 придворовых территорий в Азовском и Неклиновском районах. Сотрудники МЧС передвигаются на лодках. Кроме этого, уже развернуты 6 пунктов временного размещения. Они рассчитаны на 770 человек. Спасатели уже провели дезинфекцию мест, где могут собираться люди.

В ликвидации последствий подтопления задействованы также 30 единиц техники. Однако, как стало известно, уровень воды постепенно снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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