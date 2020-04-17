2020-04-17T18:47:23+03:00
Происшествия

Главного борца с коррупцией в донском регионе осудят за получение взятки в 3,5 миллиона рублей

Но свидетели раз за разом не являются на заседания
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове осудят за взятку борца с коррупциейВ Ростове осудят за взятку борца с коррупциейФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице осудят бывшего борца с коррупцией.

Бывшего начальника антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Новое судебное заседание было назначено на 21 апреля. Но его постоянно откладывают из-за неявки свидетелей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru.

В ходе следствия стало известно, что Прокуратов был сотрудником надзорного ведомства, когда получил взятку через посредника в 3,5 миллиона рублей. За это вознаграждение он пообещал помочь закрыть уголовное дело о коррупции, которое рассматривал следственный комитет. Андрей Прокуратов был задержан в мае 2018 года по подозрению в "Получении взятки в особо крупном размере".

Ранее, в декабре 2016 года борец с коррупцией ратовал за то, что ни давать, ни брать взятки нельзя. Он во всеуслышание говорил, что в обществе должна сформироваться нетерпимость к коррупции. А сообщение о факте склонения к коррупции должно считаться не доносительством, стукачеством, а исполнением гражданского долга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митинг против коррупции в Ростове-на-Дону согласовали прямо на ходу.

Трое участников акции так и не дождались ее начала - полиция задержала их за нарушение общественного порядка.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздничные выходные омрачатся дождем
В Ростове водитель застрял в иномарке после столкновения двух авто
Хорошие новости: Системы водоснабжения Ростовской АЭС готовы к весенне-летнему пожароопасному периоду
Садоводы Ростова стали жаловаться на частые отключения света
Главного борца с коррупцией в донском регионе осудят за получение взятки в 3,5 миллиона рублей
Работают 100 спасателей: в Ростовской области подтопило семь населенных пунктов
В Ростовской области водитель «семерки» погиб в аварии с инкассаторской машиной
Единственную дорогу в станице Елизаветинской заполнила вода
В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и пассажирский автобус
В Ростовской области затопило четыре населенных пункта
На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы
В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена