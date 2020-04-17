Главного борца с коррупцией в донском регионе осудят за получение взятки в 3,5 миллиона рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T18:47:23+03:00

Но свидетели раз за разом не являются на заседания

Изменить размер текста: A A

В донской столице осудят бывшего борца с коррупцией.

Бывшего начальника антикоррупционного отдела прокуратуры Ростовской области Андрея Прокуратова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Новое судебное заседание было назначено на 21 апреля. Но его постоянно откладывают из-за неявки свидетелей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru.

В ходе следствия стало известно, что Прокуратов был сотрудником надзорного ведомства, когда получил взятку через посредника в 3,5 миллиона рублей. За это вознаграждение он пообещал помочь закрыть уголовное дело о коррупции, которое рассматривал следственный комитет. Андрей Прокуратов был задержан в мае 2018 года по подозрению в "Получении взятки в особо крупном размере".

Ранее, в декабре 2016 года борец с коррупцией ратовал за то, что ни давать, ни брать взятки нельзя. Он во всеуслышание говорил, что в обществе должна сформироваться нетерпимость к коррупции. А сообщение о факте склонения к коррупции должно считаться не доносительством, стукачеством, а исполнением гражданского долга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митинг против коррупции в Ростове-на-Дону согласовали прямо на ходу.

Трое участников акции так и не дождались ее начала - полиция задержала их за нарушение общественного порядка.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU