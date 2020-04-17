Садоводы Ростова стали жаловаться на частые отключения света

17 Апр 2020 2020-04-17T19:35:28+03:00

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Частые отключения света встревожили ростовских садоводов. Все чаще они стали обращаться с жалобами.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности. Все запланированные ограничения были отменены до особого распоряжения. Аварийные ремонтные бригады дежурят круглосуточно. А также стоит отметить, что время реагирования на нештатные ситуации было сокращено.

- Однако поступают жалобы жителей садоводческих товариществ Первомайского района на частые отключения электроэнергии. Это происходит из-за высокой степени износа оборудования, отсутствия работ по обрезке деревьев, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На устранение аварийных ситуаций теперь отводится от 1,5 часа до 3 часов. Чтобы исключить аварии, необходима полная ревизия собственных сетей садоводческих товариществ и замена неисправного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU