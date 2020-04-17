2020-04-17T19:46:00+03:00
Общество

Хорошие новости: Системы водоснабжения Ростовской АЭС готовы к весенне-летнему пожароопасному периоду

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода на Ростовской АЭС выполнен весь необходимый комплекс организационных мероприятий и технических решений для обеспечения готовности систем противопожарного водоснабжения.

Готовность систем подвержена, проведенной сотрудниками специального отдела № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» и специалистами цеха обеспечивающих систем атомной станции, проверкой.

- Проверка показала, что источники наружного противопожарного водопровода на Ростовской АЭС соответствуют требованиям нормативных документов и готовы к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период, - отметил начальник специального отдела № 9 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» Павел Надеев.

В рамках проверки особое внимание было уделено контролю за исправностью пожарных гидрантов, водоёмов и сухотрубов, наличием специальных указателей, пожарных пирсов, обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения. В рамках проверки также проведены испытания на водоотдачу.

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